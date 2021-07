O Índice de Preços Turísticos (IPT) foi de 116,93 no segundo trimestre de 2021, decrescendo 3,91%, em termos anuais, devido principalmente à descida de preços dos quartos de hotéis e dos bilhetes de avião, porém, o crescimento de preços dos serviços de restauração e do vestuário compensou parte do decréscimo. Entre as várias secções de bens e serviços, os índices de preços das secções alojamento (-30,23%), assim como transportes e comunicações (-9,96%) registaram as maiores quedas homólogas, contudo, os das secções vestuário e calçado (+5,61%) e restauração (+4,44%) ascenderam, informam os Serviços de Estatística e Censos.

No segundo trimestre de 2021 o IPT cresceu 0,99%, quando comparado com o trimestre precedente. Os índices de preços das secções vestuário e calçado, bem como produtos alimentares, bebidas alcoólicas e tabaco cresceram 8,25% e 5,64%, respectivamente, em termos trimestrais, graças ao lançamento do vestuário de Verão e ao acréscimo de preços dos pastéis e doces. Por seu turno, o índice de preços da secção alojamento baixou 9,09%, em termos trimestrais, em virtude da queda de preços dos quartos de hotéis.

O IPT médio dos quatro trimestres terminados no trimestre de referência, em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores, desceu 11,67%. Destaca-se que o índice de preços da secção alojamento diminuiu significativamente 45,33% e que o da secção transportes e comunicações (-5,43%) e o da secção vestuário e calçado (-5,22%) também diminuíram. No primeiro semestre de 2021 o IPT baixou 9,86%, em termos anuais, salientando-se que os índices de preços das secções alojamento, assim como transportes e comunicações decresceram 45,91% e 10,59%, respectivamente, porém, os das secções restauração (+2,08%), bem como vestuário e calçado (+1,94%) aumentaram.

O IPT reflecte a variação de preços dos bens e serviços adquiridos pelos visitantes em Macau. As secções do IPT de bens e serviços baseiam-se na estrutura de consumo dos visitantes, nomeadamente: produtos alimentares, bebidas alcoólicas e tabaco; vestuário e calçado; alojamento; restauração; transportes e comunicações; medicamentos e bens de uso pessoal; divertimento e actividades culturais, bem como bens diversos.

(Direcção dos Serviços de Estatística e Censos)

