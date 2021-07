No dia 12 de Julho, a convite do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAEM, o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo, juntamente com os Delegados dos Países de Língua Portuguesa (PLP) e seus familiares, realizaram uma visita à exposição de fotografia de celebração do 100.º aniversário do Partido Comunista da China “Os 100 Anos do Partido Comunista da China”.

A exposição tem um rico conteúdo, com cerca de 300 fotografias valiosas, que mostram, em todos os aspectos, o percurso da luta centenária do Partido Comunista da China, demonstrando de forma activa a jornada gloriosa do povo chinês sob a liderança do Partido Comunista da China, nomeadamente os saltos históricos desde a sua libertação à prosperidade vigente e assente numa nação cada vez mais desenvolvida e solidária.

O Secretário-Geral Adjunto e os Delegados auscultaram atentamente a apresentação e pararam por várias vezes para melhor apreciar as fotografias. O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo, e os Delegados congratularam calorosamente o 100.º aniversário do Partido Comunista da China e evidenciaram o seu alto apreço pelos resultados extraordinários obtidos pelo povo chinês, sob a liderança do Partido. Ele manifestou ainda a disponibilidade de cooperar conjuntamente com os Delegados no reforço da plataforma de intercâmbio entre a China e os PLP, contribuindo para a promoção do intercâmbio económico, comercial e cultural entre a China e os PLP, bem como para a construção de uma comunidade de destino comum entre a China e os PLP.

