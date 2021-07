Subordinado ao tema “Rumo a uma nova era de ecologia e baixa emissão carbónica”, o Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2021 (MIECF 2021) realiza-se entre os dias 5 e 7 de Agosto, com quatro sessões temáticas no âmbito do Fórum Verde, reunindo diversos profissionais de elevado prestígio, provenientes do sector da protecção ambiental, com vista a abordar e a fazer intercâmbio sobre as mais recentes novidades em torno do desenvolvimento sustentável e ecológico com baixa emissão de carbono, especialmente em matéria de energias limpas.

Entre todas as actividades programadas, merece destaque a Sessão IV do Fórum Verde, que decorrerá na tarde do segundo dia do evento (dia 6 de Agosto) e terá como enfoque “Energia Limpa e Ar Limpo: Investimento para o Futuro”, contando com a participação, no papel de oradores, de vários profissionais e académicos de renome, nomeadamente, o membro da Academia Chinesa de Engenharia e professor da Escola de Meio Ambiente da Universidade de Tsinghua, Hao Jiming, o vice-director do Centro de Óptica Ambiental do Instituto de Óptica e Mecânica Fina de Anhui dos Institutos de Ciências Físicas de Hefei da Academia de Ciências da China, Gui Huaqiao, o vice-director do Instituto de Estratégias e Políticas Energéticas do Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento Energético da China Southern Power Grid Co., Ltd., Zhu Haojun, e ainda o chefe da Direcção de Produção da Companhia de Electricidade de Macau, S.A., Edmond Etchri. No decorrer da actividade, os oradores irão partilhar e trocar opiniões, contribuindo com as suas sugestões para melhor promover a popularização e aplicação das energias limpas.

No que diz respeito aos discursos a serem apresentados, distingue-se o de Hao Jiming, baseado no tema “Promover a Transformação Verde para Sistemas de Transporte de Baixo Carbono, em prol da Mitigação Sinergética de Poluentes Atmosféricos e Gases de Efeito de Estufa”, e que permitirá, por via online e offline, a partilha de perspectivas e discussões entre os participantes, sobre a relevância da construção de um sistema de transporte limpo com baixa emissão de carbono, para o desenvolvimento da civilização ecológica na Grande Baía. Além disso, tomando como caso típico a divulgação de veículos movidos a novas energias, o orador analisará ainda os efeitos sinérgicos suscitados pelos trabalhos com maiores esforços neste âmbito no futuro, em prol da melhoria da qualidade do ar, da atenuação das emissões de gases de efeito de estufa, bem como do aumento dos benefícios para a saúde. Em paralelo, ao aproveitar esta ocasião, serão também apresentadas perspectivas sobre as políticas de controlo da poluição urbana a nível das baías internacionais, em conjunto com as medidas de desenvolvimento assentes na integração entre a reconversão da estrutura energética, o aperfeiçoamento das redes de transporte e a gestão inteligente do trânsito. É de realçar que, nos dias do evento, encontrar-se-ão disponíveis transmissões ao vivo dos fóruns, sendo atribuídos, neste caso, certificados de participação a todos os que marquem presença, quer por forma online quer in loco.

O MIECF 2021, sob a organização do Governo da Região Administrativa Especial de Macau e em parceria com os governos das províncias e regiões que integram o Pan-Delta do Rio das Pérolas, conta ainda com a colaboração, enquanto entidades especiais de apoio, da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, do Ministério da Ciência e Tecnologia da China, do Ministério da Indústria e Tecnologias da Informação da China e do Ministério da Ecologia e Ambiente da China. O local da sua realização é o The Venetian Macao.

Para mais informações sobre o MIECF 2021, é favor consultar a página electrónica, em http://www.macaomiecf.com/2021/, ou contactar a entidade gestora de projectos do MIECF 2021, através do endereço de e-mail info@macaomiecf.com, ou via linha telefónica (853) 8798 9675.

