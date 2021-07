O grupo Power Construction Corp. of China Ltd (PowerChina) anunciou na segunda-feira a conclusão da construção de um edifício de escritórios para servir a barragem de Macarretane, no sul de Moçambique.

Num comunicado, o grupo estatal chinês refere que o edifício de dois andares vai melhorar as condições de trabalho para os funcionários da barragem, localizada no distrito de Chokwe, na província de Gaza.

No âmbito do projecto, a Sinohydro Bureau 11 Co. Ltd, subsidiária moçambicana da PowerChina, construiu também um posto de guarda e sistemas de abastecimento de água e de fornecimento de electricidade.

O Ministro moçambicano das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Osvaldo Machatine, esteve presente na cerimónia de inauguração do novo edifício, no final de Julho, tendo elogiado a qualidade da construção.

O edifício de escritórios da barragem foi oficialmente entregue ao Governo de Moçambique em Maio.

O edifício faz parte do projecto de reabilitação da barragem de Macarretane, cujos trabalhos principais terminaram em Setembro de 2020.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/empresa-chinesa-completa-edificio-de-escritorios-para-barragem-no-sul-de-mocambique/