O Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa (CPCLP) do Instituto Politécnico de Macau (IPM) lançou recentemente uma plataforma online para disponibilização de materiais didácticos relacionados com a aprendizagem de português, bem como de obras académicas sino-lusófonas.

Segundo um comunicado divulgado na quarta-feira, a plataforma tem já disponíveis mais de 30 livros didácticos e publicações académicas de língua portuguesa, muitos dos quais podem ser descarregados gratuitamente.

Entre as obras já disponíveis estão os primeiros dois números da “Orientes do Português”, a primeira revista académica em português editada na Ásia, e o “Livro Azul – Relatório sobre o Ensino do Português em Instituições de Ensino Superior da China”.

Gaspar Zhang Yunfeng, coordenador do CPCLP, disse que o Centro está empenhado na promoção da língua e cultura portuguesas e no aprofundamento dos estudos do ensino de português.

O IPM sublinhou no comunicado que quer promover Macau como uma Base de Formação de Quadros Bilingues em Chinês e Português, e divulgar a investigação sobre o português na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/politecnico-de-macau-lanca-plataforma-digital-para-materiais-didacticos-para-aprendizagem-de-portugues/