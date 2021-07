Ficou bem-sucedida a Exposição de Fotografia de Celebração do 100.º Aniversário do Partido Comunista da China” , que foi organizada por parte das diversas entidades: o Gabinete de Informação do Conselho de Estado da República Popular da China, o Governo da Região Administração Especial de Macau (RAEM), o Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, a Fundação Macau e a Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada. Para melhor conhecer a história do PCC, inaugurou-se hoje uma plataforma online para permitir o acesso às fotografias, cuja cerimónia de inauguração foi presidida por parte dos diversos individualidades, tais como a Coordenadora-adjunta do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM Yan Zhichan, O Presidente do Conselho de Adminitração da Fundação Macau Wu Zhiliang, O Presidente do Conselho de Adminitração da Nam Kwong União Comercial e Industrial Fu Jianguo, a coordenadora do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Mok Iun Lei e o director da Wu Yee Sun Library da Universidade de Macau Ng Kin Chong.

A Coordenadora-adjunta Yan Zhichan, agradeceu os apoios e esforços dos funcionários à exposição e ela confessou que esta exposição é especial e teve um grande sucesso, pois o evento foi a única exposição sobre o PCC que teve lugar na RAEM e acolheu a assistência de 40.000 visitantes durante os 23 dias. Acresentou ela ainda que os residentes de Macau manifestaram muito interesse na exposição e gostaram d e ficar a conhecer melhor a história do Partido Comunista Chinês, a exposição visou fortalecer o apoio deles ao socialismo com características chinesas e ao PCC, tendo o resultado positivo.

o Presidente do Conselho de Administração da Fundação Macau Wu Zhiliang agradeceu o apoio dos diversos sectores da sociedade de Macau a esta exposição e confessou que a FM tinha realizado uma exposição com o maior significado e o maior número de visitantes dos últimos 30 anos, pois trata-se duma exposição impressionante. Durante estes 23 dias, mais de 43,700 pessoas vieram a assistir à exposição, assim como milhares de famílias locais, o que reflecte bem o apoio dos residentes de Macau ao PCC e o seu amor à Pátria. O funcionamento da plataforma online (website : https://www.fmac.org.mo/cpc100/vr) visa criar uma atmosfera que permita aos residentes conhecer melhor o Partido Comunista Chinês

Como os materiais da exposição são preciosos, as 250 fotografias vão ser oferecidas à Wu Yee Sun Library. Segundo o seu director Ng Kin Chong, as fotografias vão ser protegidas e arquivadas, tornando-as uma boa memória de Macau.

(Fundação Macau)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21GOAhZgW?6