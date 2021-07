O Brasil recebeu um novo lote de ingredientes activos para a produção de doses da CoronaVac, uma vacina chinesa contra a COVID-19, avançou a China News. Os 12 mil litros de ingredientes activos, provenientes da China, vão permitir a produção de 20 milhões de doses da vacina.

Segundo a agência noticiosa estatal chinesa, os ingredientes produzidos pelo laboratório chinês Sinovac Biotech Ltd – que também desenvolveu a CoronaVac – chegaram ao estado de São Paulo na terça-feira.

O Governador de São Paulo, João Doria, disse que o lote já foi entregue ao Instituto Butantan, um centro farmacêutico público do estado do sul do Brasil, que irá produzir as doses da vacina.

O Instituto Butantan já disponibilizou ao Ministério da Saúde do Brasil cerca de 53 milhões de doses da CoronaVac, lembrou o governante.

O instituto pretende entregar mais 47 milhões de doses da vacina até ao final do próximo mês – entre estas, encontram-se os 20 milhões de doses a produzir com os ingredientes activos recebidos da China na terça-feira. No total, o Instituto Butantan espera atingir em Agosto a meta de 100 milhões de doses fornecidas às autoridades brasileiras, um mês antes do previsto, sublinhou João Doria.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/brasil-recebe-ingredientes-activos-para-produzir-20-milhoes-de-doses-de-vacina-chinesa-contra-covid-19/