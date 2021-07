A convite do Secretariado Permanente, a Delegação do Ministério do Comércio da China e os corpos diplomáticos dos Países Participantes de Língua Portuguesa do Fórum de Macau estarão presentes, entre os dias 19 e 23 de Julho, em diversas actividades, nomeadamente, a 16.ª Reunião Ordinária do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, a Cerimónia de Abertura do 12.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, a Sessão Paralela “Desempenhar o papel de Macau enquanto plataforma para promover a implementação conjunta de “Uma Faixa, Uma Rota” entre a China e os Países de Língua Portuguesa” organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau, e as respectivas actividades de exposições “Policromias lusófonas”, decorrentes da 13.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, entre outras.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/convite-a-delegacao-do-ministerio-do-comercio-da-china-e-aos-corpos-diplomaticos-dos-paises-de-lingua-portuguesa-enderecado-pelo-secretariado-permanente-do-forum-de-macau-para-participarem-numa-seri/