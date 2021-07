Mais de 20 jovens da comunidade católica chinesa em Portugal e da Diocese de Xi’an, no centro da China, criaram em conjunto a versão chinesa do hino da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023.

A tradução e arranjo musical do tema “Há Pressa no Ar” estiveram a cargo de jovens chineses em Portugal, com o apoio da missionária chinesa Dominia Shen Lijun, avançou a organização da JMJ Lisboa 2023, num comunicado.

A gravação da música e do vídeo aconteceu na Expo Xi’an Park e na Catedral de São Francisco em Xi’an, a 10 e 11 de Abril, com o envolvimento do Coro Inglês de Xi’an Agios e do Coro Xi’an Serafim.

A versão chinesa do hino servirá “como meio de divulgação e de motivação para a participação das comunidades católicas chinesas no evento que acontecerá na capital portuguesa,” acrescenta o comunicado.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/catolicos-em-portugal-e-na-china-criam-hino-para-jornada-da-juventude-lisboa-2023/