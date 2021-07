O Instituto Politécnico de Macau (IPM) decidiu lançar um ciclo de palestras com académicos de renome de diferentes áreas, provenientes da China e dos Países de Língua Portuguesa.

A primeira sessão, marcada para 27 de Julho, será dirigida por Margarida Mano, Presidente da Associação FORGES (Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa).

A palestra intitulada “O Ensino Superior nos países e regiões de Língua Portuguesa perante os desafios globais” terá participação gratuita e será conduzida em português, com interpretação simultânea para chinês.

As “Conversas com Personalidades Sino-Lusófonas” abordarão temas como as culturas chinesa e portuguesa, a história, a educação, a cooperação económica e comercial, o turismo, a ciência e tecnologia, a construção de cidades inteligentes e estudos regionais.

O objectivo do ciclo é reforçar o intercâmbio entre a China e os Países de Língua Portuguesa nas áreas prioritárias de cooperação no contexto da estratégia chinesa de desenvolvimento.

Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/politecnico-de-macau-lanca-conversas-com-personalidades-sino-lusofonas/