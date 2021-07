A 23 de Julho, realizou-se no Centro de Convenções e Exposições do Hotel Venetian de Macau, a Sessão Paralela do 12.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas (IIICF), intitulada “Desempenhar o papel de Macau enquanto Plataforma para promover a implementação conjunta de ‘Uma Faixa, Uma Rota’ entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, organizada em conjunto pelo Conselho de Negócios e de Serviços Profissionais de “Faixa e Rota” entre o Interior da China e Macau e pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau.

Nos últimos anos, Macau tem-se empenhado na construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento da cooperação económica e comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (PLP), tornando-se uma plataforma relevante para a os PLP em articulação com a iniciativa de “Uma Faixa, Uma Rota”.

A presente Sessão Paralela tem como objectivo abordar, no contexto do estabelecimento da nova conjuntura de abrangente abertura da China ao exterior, como aproveitar as vantagens de Macau enquanto Plataforma, para fomentar o novo desenvolvimento da cooperação das infraestruturas entre a China e os PLP e reforçar a participação dos PLP na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, bem como alargar a cooperação nos mercados terceiros através da cooperação entre a China e os PLP, a fim de promover em conjunto o desenvolvimento de alta qualidade da implementação da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

A cerimónia da abertura da Sessão Paralela contou com a presença dos convidados de honra para proferir discursos de boas-vindas, nomeadamente o Adjunto do Ministro do Comércio da China, Dr. Ren Hongbin, o Secretário para a Economia e Finanças de Macau, Dr. Lei Wai Nong, a Embaixadora de Moçambique acreditada em Pequim, Dra. Maria Gustava e o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian.

No seu discurso, o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, referiu que o Secretariado está empenhado em estabelecer uma ponte de ligação entre as empresas do Interior da China e de Macau interessadas em desenvolver a cooperação económica e comercial com os Países de Língua Portuguesa. Manifestou ainda a expectativa de que essa Sessão Paralela possa ser um bom começo,no sentido de ligar o Interior da China, Macau e os PLP, no contexto das oportunidades trazidas pela implementação do 14. ° Plano Quinquenal da China, nomeadamente a nova conjuntura de abrangente abertura ao exterior, com o aproveitamento de Macau enquanto Plataforma de Serviço para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, explorando em conjunto os mercados incluídos na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, construindo novos modelos de desenvolvimento na construção em conjunto da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

O evento contou ainda com a presença de cerca de 120 participantes, nomeadamente os representantes dos relacionados serviços públicos do Interior da China e de Macau, entidades membros do Conselho de Negócios e de Serviços Profissionais de “Faixa e Rota” entre o Interior da China e Macau, corpos diplomáticos dos Países de Língua Portuguesa acreditados em Pequim, Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Associação das Empresas Chinesas de Macau, instituições financeiras, organizações de consulta e respectivas empresas, etc.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/realizacao-da-sessao-paralela-do-iiicf-pelo-secretariado-permanente-do-forum-de-macau-desempenhar-o-papel-de-macau-enquanto-plataforma-para-promover-a-implementacao-conjunta-de-uma-faixa-um/