Realizou-se a 23 de Julho, Sexta-Feira, pelas 18h30, no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, a Cerimónia de Inauguração da Exposição “Olhares do tempo” do artista são-tomense, Guilherme Carvalho, organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau, no ciclo de exposições “Policromias lusófonas”, decorrentes da 13.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa.

O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo, e o Delegado de São Tomé e Príncipe, Dr. Gika Simão, estiveram presentes e proferiram os discursos. A Cerimónia ainda contou com a presença da Embaixadora de São Tomé e Príncipe na China, S.Exa. Isabel Domingos, Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Casimiro de Jesus Pinto bem como do Presidente do Conselho Fiscal da Associação dos Sãotomenses e Amigos de São Tomé e Príncipe, Macau-China, Dr Lúcio Gloria.

No seu discurso, o Secretário-Geral Adjunto Dr. Paulo Jorge do Espírito Santo assinalou que a cooperação cultural entre a China e os PLP é um dos mais importantes eixos de acção do Fórum de Macau. A Exposição bem-sucedida de hoje dará mais um contributo para o conhecimento mútuo das culturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Concluiu que no futuro o Fórum de Macau iria continuar a apoiar a criação e divulgação cultural dos PLP, para que tenhamos cada vez mais e melhor desenvolvimento económico e social.

Nascido em 1970 em São Tomé e Príncipe, o artista Guilherme Carvalho começou a sua carreira artística em 1993. Realizou várias exposições individuais e participou em colectivas, tanto no país e como no estrangeiro. Tem obras e projectos artísticos reconhecidos no mundo, nomeadamente, na África, América, Ásia e Europa. A exposição das artes plásticas “Olhares do tempo” pela essa ocasião vem mostrar o dia quotidiano e o espírito do povo são-tomense.

Período da exposição: Entre os dias 23 de Julho e 8 de Agosto, Terça-feira a Domingo, das 11h00 às 19h00, encerrando à Segunda-feira, com a entrada gratuita.

Local: Galeria de Exposições do Edf. do Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Av. Dr. Sun Yat Sen, Baía da Praia Grande)

Realizar-se-á simultaneamente, durante a Exposição, os Workshops coorganizados pela Associação dos São-tomenses e Amigos de São Tomé e Príncipe Macau-China, nos quais serão convidados respectivos artistas ensinar e apresentar danças e teatros, assim como promover o turismo em São Tomé e Príncipe. Destacar-se-á o 3.º Workshop, intitulado “Experimentar a Gastronomia São-tomense”, que trará ao público experiências visual e paladar quanto à cultura são-tomense.

Sejam bem-vindos a visitar à exposição, apreciando e experimentando arte e cultura. Para mais informações sobre a 13ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, é favor consultar a página electrónica: https://semanacultural.forumchinaplp.org.mo/.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/inauguracao-da-exposicao-das-artes-plasticas-do-artista-sao-tomense-guilherme-carvalho-no-ciclo-de-exposicoes-policromias-lusofonas/