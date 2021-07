A construtora de Macau Charlestrong Engineering Technology and Consulting Ltd. lançou o processo de venda dos 240 apartamentos da segunda fase da Vila Olímpica, no bairro do Zimpeto, na capital moçambicana, Maputo.

Segundo o jornal Notícias, o processo resulta da recente assinatura de um acordo de comercialização entre a construtora e o Fundo para o Fomento da Habitação de Moçambique.

Os candidatos podem escolher entre pagar um sinal no valor mínimo de 1 milhão de meticais (US$15.700), seguido de prestações mensais durante 20 anos, ou pagar todo o valor em prestações mensais.

O processo está aberto a jovens e funcionários públicos com um contrato de trabalho ou nomeação definitiva e, caso haja mais do que 240 candidatos, haverá lugar a um sorteio público.

A segunda fase da Vila Olímpica faz parte do programa Habita Moçambique, que pretende aumentar a habitação disponível para jovens, refere o diário moçambicano.

A construtora de Macau Charlestrong Engineering Technology and Consulting Ltd. lançou o processo de venda dos 240 apartamentos da segunda fase da Vila Olímpica, no bairro do Zimpeto, na capital moçambicana, Maputo.

Segundo o jornal Notícias, o processo resulta da recente assinatura de um acordo de comercialização entre a construtora e o Fundo para o Fomento da Habitação de Moçambique.

Os candidatos podem escolher entre pagar um sinal no valor mínimo de 1 milhão de meticais (US$15.700), seguido de prestações mensais durante 20 anos, ou pagar todo o valor em prestações mensais.

O processo está aberto a jovens e funcionários públicos com um contrato de trabalho ou nomeação definitiva e, caso haja mais do que 240 candidatos, haverá lugar a um sorteio público.

A segunda fase da Vila Olímpica faz parte do programa Habita Moçambique, que pretende aumentar a habitação disponível para jovens, refere o diário moçambicano.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/construtora-de-macau-vende-habitacao-em-mocambique/