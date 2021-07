A Associação de Medicina Chinesa e Acupuntura do Brasil (Ameca) quer lançar cursos de formação para especialistas em medicina tradicional chinesa no Brasil, avançou a agência noticiosa estatal chinesa China News Service.

A Presidente da Ameca, Hui Qing, disse que os cursos poderiam oferecer a estudantes brasileiros oportunidades de prosseguir os estudos de medicina tradicional chinesa na China.

A responsável disse à agência de notícias acreditar que há potencial no Brasil para o desenvolvimento deste sector, uma vez que as pessoas querem saber mais sobre os tratamentos médicos chineses.

Hui Qing criou uma equipa de voluntários para ajudar as pessoas infectadas com o COVID-19 durante o confinamento obrigatório na cidade de São Paulo, no sul do Brasil.

A medicina tradicional chinesa pode reduzir os sintomas da infecção, especialmente no tratamento da febre, defendeu a especialista, numa entrevista publicada, na quarta-feira, pela China News Service.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/associacao-quer-formar-especialistas-em-medicina-chinesa-no-brasil/