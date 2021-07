O grupo estatal chinês State Grid Corp venceu a corrida à compra de uma participação de 66 por cento na Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, com uma proposta de US$150 milhões.

Segundo a revista chinesa Caixin, a State Grid disse acreditar que a CEEE vai prosperar graças a sinergias e à experiência adquirida pelo grupo chinês com uma outra eléctrica brasileira, a CPFL Energia SA.

A State Grid adquiriu uma participação maioritária na CPFL, a segunda maior eléctrica e operadora de rede privada brasileira, em 2017, tendo mais tarde aumentado a sua quota na empresa brasileira para 83,7 por cento, avançou a publicação.

A “vasta experiência e poder financeiro” da CPFL tiveram um papel importante numa proposta “super competitiva” apresentada para aquisição da CEEE, defendeu o Director-Executivo da CPFL, Gustavo Estrella.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

