A Orquestra de Macau, sob a égide do Instituto Cultural, dará início à Temporada de Concertos 2021-22 em Setembro, com o tema a Herança dos “Clássicos Alemães e Austríacos”, sendo convidados vários músicos e grupos artísticos de renome internacional a apresentar obras-primas da música clássica, permitindo ao público apreciar a sabedoria dos grandes mestres e transmitir a beleza da música através de diversas obras emocionantes. Os bilhetes para os concertos da nova temporada estarão à venda na Bilheteira Online de Macau a partir das 10:00 horas do dia 31 de Julho, estando disponível um desconto de 40% na primeiros 10 dias de compra de bilhetes.

O lançamento da nova Temporada de Concertos teve lugar no dia 26 de Julho, no Mandarin Oriental Macao, contando com a presença da Presidente do Instituto Cultural, Mok Ian Ian, do Director Musical e Maestro Principal da Orquestra de Macau, Lu Jia; da Vice-Presidente de Marketing de Marca da MGM, Catarina Lio; do Director-Geral do Hotel Mandarin Oriental Macau, Christian Dolenc; da Vice-Directora do Departamento de Finanças Digitais da Sucursal de Macau do Banco da China, Choi Ieng Chi; do Assistente do Vice-Prisidente, Director-Geral Comercial Regional do Sul da China da Air Macau Company Limited, Winston Ma; da Directora Adjunta do Departamento de Serviços da Clientes da MOME Limitada, Yvonne Loi; dos assessores da OM, Lok Bo, Kevin Thompson e Dai Ding Cheng; da Chefe do Departamento de Desenvolvimento das Artes do Espectáculo do Instituto Cultural, Iu Wai Man; da Administradora da Orquestra de Macau, Carol Chiu Veng Chong e do Maestro Assistente da Orquestra de Macau, Francis Kan.

Orquestra de Macau abre temporada de concertos com o violinista Ning Feng e encerra com Gala de Óperas de Verdi

A nova Temporada de Concertos tem início com o “Concerto de Abertura da Temporada 2021-22 – Ning Feng encontra Brahms”, no qual a OM vai colaborar com Ning Feng, o violinista de renome internacional, apresentando obras clássicas do mestre alemão Johannes Brahms. No concerto, com uma musicalidade fluida e uma técnica impecável, Ning Feng apresenta o Concerto para Violino e Orquestra em Ré Maior de Brahms, um dos “Quatro Grandes Concertos para Violino”. Devido à epidemia, o “Concerto de Encerramento da Temporada 2021-22 – Gala de Óperas de Verdi”, originalmente programado para a Temporada de Concertos 2020-21, foi adiado para a Temporada de Concerto 2021-22, no qual a famosa soprano italiana Maria Agresta e o tenor Marco Berti apresentarão um programa de melodiosas árias de ópera.

Além disso, a Orquestra de Macau convidou vários artistas de renome internacional para se apresentarem nesta temporada, oferecendo ao público actuações cativantes. Song Yuanming, uma soprano reconhecida internacionalmente com uma voz suave e delicada, juntamente com Zhang Jiemin, uma das maestrinas chinesas mais influentes, apresenta o concerto “Estrelas em Viena – Concerto de Ano Novo”. No concerto “O Poder da Música”, a OM, sob a batuta do Lin Daye, vencedor do 6º Concurso Internacional de Regência Sir Georg Solti, apresentará três obras de uma colecção de introdução à música clássica. No concerto “O Fabulous Brahms – Zhang Haochen e a Orquestra de Macau”, Zhang Haochen, um jovem pianista que ganhou a medalha de ouro no 13º Concurso Internacional de Piano Van Cliburn, regressará a Macau para apresentar o Concerto para Piano e Orquestra N.º 1 de Johannes Brahms. No concerto “Câmara Fascinada”, Xu Zhong, o Director do Teatro de Ópera de Xangai e Maestro Principal da Orquestra Sinfónica de Suzhou, irá apresentar um programa excelente de obras-primas clássicas e românticas.

Em comemoração do 110º aniversário da estreia da obra de Mahler, a Orquestra de Macau apresenta o concerto “A Canção da Terra”

O ano de 2021 marca o 110.º aniversário da estreia da “A Canção da Terra” do compositor austríaco Gustav Mahler. A Orquestra de Macau colabora com a Orquestra Filarmónica de Xangai, sob a batuta do Director Musical e Maestro Principal da Orquestra de Macau, Lu Jia e em conjunto com a alto chinesa Liu Siman e o tenor Xue Haoyin, para apresentar uma magnífica produção. “A Canção da Terra” é baseada em “A Flauta Chinesa”, uma colecção de poemas traduzidos pelo poeta alemão Hans Bethge que tem uma ligação inexplicável com a poesia da Dinastia Tang.

MGM e a Orquestra de Macau apresentam o concerto especial “Os Planetas”, uma experiência audiovisual inovadora

Sob a batuta do Maestro Assistente da Orquestra de Macau, Francis Kan, a Orquestra de Macau e o seu parceiro artístico especial, a MGM, apresentam em conjunto “Os Planetas”, uma obra do século XX, do compositor britânico Gustav Holst. Para realçar a apresentação, o concerto combinará a maior tela interior de LED permanente do mundo, do Teatro MGM, com efeitos de iluminação especiais, levando o público a uma viagem ao sistema solar para sentir a vastidão do grande universo.

Séries de concertos “Quando a Música Fala” e “Música Alegre” promovem o charme de música clássica

A fim de promover a música clássica ao público, a nova Temporada de Concertos inclui três concertos intitulados “Quando a Música Fala”, nos quais o Director Musical e Maestro Principal da Orquestra de Macau, Lu Jia, irá partilhar a música e as suas histórias com a audiência durante os concertos. No ciclo “Música Alegre” da nova Temporada de Concertos, a OM procura injectar criatividade na música clássica, a fim de desenvolver o interesse das gerações mais jovens pela música erudita e melhorar as suas capacidades de apreciação. No divertido e criativo concerto “Música para Dançar”, o maestro Jason Lai apresentará 11 peças de dança de diferentes países, transformando a orquestra sinfónica numa dançarina super versátil. O “Concerto do Dia da Criança: Manual de Truques do Maestro” oferece uma experiência musical única ao público infantil, combinando diversão, histórias e educação.

Vários pacotes de descontos são oferecidos em agradecimento pelo apoio dos aficionados

Os bilhetes para os cinco primeiros concertos da nova temporada de concertos, incluindo o “Concerto de Abertura da Temporada de 2021-22 – Ning Feng encontra Brahms”, “Diálogo de Trio de Piano”, “Comemoração do 110º aniversário da estreia da obra de Mahler: A Canção da Terra – Orquestra de Macau e Orquestra Filarmónica de Xangai”, “Concerto de Natal – Fantasia de Inverno” e “Estrelas em Viena – Concerto de Ano Novo”, estarão à venda a partir das 10:00 horas do dia 31 de Julho (Sábado), na Bilheteira Online de Macau. A data em que os bilhetes para outros concertos serão postos à venda será anunciada posteriormente. Nos primeiros 10 dias de venda de bilhetes para cada concerto, será oferecido um desconto de 40% na compra antecipada de qualquer número de bilhetes; após os primeiros 10 dias, será oferecido um desconto de 30% às pessoas que comprarem quatro ou mais bilhetes da promoção “Confraternizando com a Alegria Musical” e aos “Amigos da OM”, “Amigos do CCM” , “Amigos do MAM” e “Amigos da Orquestra Chinesa de Macau” que adquiram qualquer número de bilhetes. Será oferecido um desconto de 40% na compra de 4 ou mais bilhetes para qualquer concerto do ciclo “Viagem de Câmara”. Os titulares de cartão de crédito BOC ou cartão BOC terão direito a um desconto de 30% em bilhetes para programas especiais, e um desconto de 20% em bilhetes para todos os programas não especiais. Será oferecido um desconto de 20% nos bilhetes para todos os programas para portadores de Cartão de Professor de Macau, MasterCard, Visa ou UnionPay, emitido pelo Banco BCM, Banco OCBC Wing Hang, Banco Tai Fung, Banco Luso Internacional S.A. ou BNU. Será oferecido um desconto de 50% aos portadores de Cartão de Estudante a tempo inteiro, Cartão de Idoso de Macau ou Cartão de Registo de Avaliação de Deficiência válidos. Para mais informações, é favor consultar o folheto da temporada de concertos de OM. Além disso, até 6 de Setembro, os “Amigos da OM” podem trocar 400 pontos musicais por dois bilhetes (enquanto durarem os estoques) do “Confraternizando com a Alegria Musical – Gala e Encontro Anual” nos pontos de venda da Bilheteira Online de Macau.

O parceiro artístico especial da Temporada de Concertos da Orquestra de Macau 2021-22 é a MGM, tendo o Hotel Mandarin Oriental Macau como hotel patrocinador dos artistas, o Banco da China (Sucursal de Macau) como Banco Associado Especial, a Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. como a entidade de apoio e a MOME Ltd. como parceiro de comunicação móvel oficial. Os novos folhetos da Temporada de Concertos 2021-22 podem ser obtidos gratuitamente nos pontos de venda da Bilheteira Online de Macau. A versão electrónica pode ser descarregada no sítio web da OM em www.icm.gov.mo/om. Para mais informações e esclarecimentos, é favor contactar a OM através do telefone n.º 2853 0782 durante o horário de expediente. Linha directa de venda de bilhetes 24 horas: 2855 5555; a reserva de bilhetes online está disponível em www.macauticket.com.

(Instituto Cultural)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21GZwg9MH?2