O grupo estatal chinês China Energy Engineering Group Co. Ltd (Energy China) assinou na semana passada, em Macau, um acordo de parceria para a construção de seis projectos hidroeléctricos na bacia do rio Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, no oeste do Brasil.

Num comunicado, o grupo Energy China refere que o acordo foi assinado por videoconferência com dois empreiteiros brasileiros – Maturati Participações S.A. e Meta Serviços e Projetos Lda – durante o 12.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas.

A China Gezhouba Group International Engineering Co Ltd., subsidiária do Energy China, vai liderar o projecto, incluindo a construção de uma rede de transmissão eléctrica com 130 quilómetros de extensão a ligar as barragens a subestações eléctricas em Mato Grosso.

O comunicado divulgado na segunda-feira refere que o projecto, estimado em US$381 milhões, vai assegurar um abastecimento energético estável à região, beneficiando a produção industrial, agricultura e turismo.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/grupo-chines-assina-em-macau-parceria-para-construir-barragens-no-brasil/