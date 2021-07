O Embaixador da China na Praia, Du Xiaocong, entregou na sexta-feira o novo campus da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), fruto da cooperação bilateral entre os dois países, ao Primeiro-Ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.

Segundo um comunicado divulgado pela Uni-CV no sábado, durante a cerimónia de entrega, o governante elogiou a “elevada qualidade” do projecto, construído por uma empresa chinesa e financiado pela China.

A construção do campus da Uni-CV é o maior empreendimento financiado pela China em toda a África Ocidental, sublinhou Du Xiaocong.

A Uni-CV passará a contar com laboratórios científicos com equipamentos modernos, que irão permitir “testar hipóteses sobre vias e meios de desenvolvimento do país”, disse o Ministro da Educação de Cabo Verde, Amadeu Cruz.

A Reitora da Uni-CV, Judite Medina do Nascimento, disse que a instituição tem agora infra-estruturas que lhe permitem atingir metas de excelência no ensino superior em Cabo Verde.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/universidade-de-cabo-verde-recebe-novo-campus-financiado-pela-china/