Portugal acolheu no domingo a final local do concurso de canto em chinês “Water Cube Cup”, direccionado para cidadãos e descendentes chineses a viver no estrangeiro, avançou a China News Service (CNS).

Segundo a agência noticiosa estatal chinesa, o Embaixador da China em Lisboa, Zhao Bentang, disse na cerimónia de abertura que o concurso vai aproximar os chineses a viver em Portugal e promover o intercâmbio cultural.

A edição deste ano do “Water Cube Cup” vai novamente decorrer num formato misto, presencial e online, devido à pandemia da COVID-19, com participantes de mais de 30 países a demonstrarem o seu talento.

Zhao Bentang encorajou os cidadãos chineses a viver no estrangeiro a usar as canções chinesas para partilhar a cultura e história da China com o mundo, referiu a CNS na terça-feira.

Os juízes escolheram os dois melhores no grupo jovem e dois entre os adultos, que vão agora juntar-se a outros concorrentes de todo o mundo na ronda final, que irá decorrer no final de Agosto.

