A China foi o segundo principal destino para as rochas ornamentais brasileiras na primeira metade deste ano, através dos Estados Unidos, revelou o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas).

Segundo um comunicado divulgado na semana passada, as rochas brutas brasileiras são as preferidas do mercado chinês enquanto o mercado norte-americano prefere rochas já trabalhadas.

As exportações brasileiras de rochas ornamentais atingiram US$572 milhões na primeira metade de 2021, mais 17 por cento do que em igual período de 2020, e o valor mais alto dos últimos cinco anos.

O Centrorochas diz esperar que 2021 encerre com exportações acima de US$1,03 mil milhões, o que representaria um crescimento de 4,2 por cento em relação ao ano passado.

O Centrorochas assinou, no final de Maio, um acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos para a promoção das rochas brasileiras no mercado internacional.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/china-segundo-maior-importador-de-rochas-ornamentais-brasileiras/