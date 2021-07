A fim de promover a cooperação empresarial entre os Municípios e Províncias do Interior da China e os Países de Língua Portuguesa, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau organizou, no dia 27 de Julho, em colaboração com a Associação Industrial Portuguesa (AIP), o Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau e o Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional da Província de Jiangsu (CCPIT Jiangsu), o Webinar sobre a Cooperação Empresarial entre a Província de Jiangsu e os Países de Língua Portuguesa, intitulado “Cooperação Empresarial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e Papel de Macau enquanto Plataforma no Período Pós-pandémico”.

Foram convidadas para este seminário online as empresas dos Países de Língua Portuguesa, principalmente de Portugal, dos Municípios e Províncias do Interior da China, principalmente de Jiangsu, e de Macau para o intercâmbio e abordar online, de forma a desenvolver a cooperação pragmática, contribuindo para elevar o nível de cooperação económica e comercial bilateral e multilateral.

O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, o Vice-Director do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau da Província de Jiangsu, Dr. Zhang Songping, a Directora Geral da Associação Industrial Portuguesa, a Dra. Norma Rodrigues, bem como o Vice-Presidente do CCPIT Jiangsu, Dr. Cong Sufeng proferiram palavras de boas vindas. O Director do Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, o Subchefe do Departamento do Banco da China, Sucursal de Macau, Dr. Tian Nan, e também o representante do Millennium BCP, Dr. Pedro Turras apresentaram o papel de Macau como plataforma.

O Secretário-Geral Adjunto do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian referiu, no seu discurso, devido à complexa e grave situação da pandemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, tem representado um grande desafio para saúde pública e desenvolvimento económico e social do mundo. Por isso, ainda precisamos de manter sempre a longa visão, desempenhar melhor o papel de Macau como plataforma, e reforçar a cooperação, procurar novo ponto chave para desenvolvimento económico, transformar a crise numa situação de oportunidades, promover em conjunto a recuperação e desenvolvimento económico e social.

Conforme o Dr. Ding Tian, o Fórum de Macau, como um mecanismo para a cooperação económico e comercial multilateral no intuito de enfrentar juntamente as dificuldades económicas do mundo e realizar desenvolvimento comum para a China e os Países de Língua Portuguesa, iria de forma contínua esforçar por explorar novas áreas e novos modelos para a cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Durante o Webinar, mais de dez autoridades do governo, representantes das empresas e também peritos, fizeram respectivamente intervenção, no que diz respeito a investimento e cooperação das empresas de Jiangsu no estrangeiro, o investimento das empresas de Portugal na China e a cooperação no mercado da terceira parte, através da plataforma de Macau para efectuar cooperação no estrangeiro e também as medidas de apoio a pequenas e médias empresas, bem como a cooperação no mercado da terceira parte com os Países de Língua Portuguesa, entre outros temas. No total de mais de 60 representantes das diferentes empresas participaram, online, neste seminário.

Para rever o conteúdo do Webinar, é favor aceder à página electrónica do Fórum de Macau: https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/76912-2/.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/secretariado-permanente-do-forum-de-macau-promoveu-a-realizacao-do-webinar-sobre-a-cooperacao-entre-as-empresas-da-china-e-dos-paises-de-lingua-portuguesa/