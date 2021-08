A gigante tecnológica chinesa Huawei Technologies Co. Ltd. Inaugurou, na terça-feira, o Centro de Inovação para experimentação de 5G e Inteligência Artificial na cidade de São Paulo, no sudeste do Brasil.

Segundo um comunicado da empresa, a Huawei investiu 35 milhões de reais (US$6,8 milhões) no Centro de Inovação dedicado ao 5G, a quinta geração de telecomunicações, implementado na sede da empresa em São Paulo.

O centro estará aberto a todos os interessados em desenvolver, em conjunto com a Huawei, novas aplicações e provas de conceito em condições reais de uma rede 5G.

A Huawei “quer continuar a impulsionar a inovação” no Brasil, “a fim de acelerar a criação de um ecossistema de aplicações baseadas na tecnologia móvel 5G”, explicou Sun Baocheng, Director-Geral da Huawei no Brasil.

Para assinalar a inauguração do centro, a Huawei realizou, na quarta-feira, a primeira edição do Ecosystem Summit no Brasil, com uma série de palestras no Palácio Tangará, em São Paulo.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/huawei-inaugura-centro-de-inovacao-no-brasil/