No segundo trimestre de 2021 o salário diário médio dos trabalhadores da construção foi de 768 Patacas, mais 3,0%, em termos trimestrais. Destaca-se que o salário diário médio dos trabalhadores residentes (963 Patacas) e o dos trabalhadores não residentes (665 Patacas) aumentaram 1,0% e 6,3%, respectivamente, informam os Serviços de Estatística e Censos.

Analisando por principais profissões, o salário diário médio do montador de equipamento de combate a incêndio (776 Patacas), o do assentador de tijolo e estucador (749 Patacas) e o do canalizador/montador de tubagens de gás (783 Patacas) aumentaram 6,1%, 5,1% e 4,5%, respectivamente, face ao primeiro trimestre de 2021, porém, o do instalador de alumínio/vidro (648 Patacas) baixou 6,1%.

Eliminado o efeito da inflação, o índice do salário real dos trabalhadores da construção (94,2) no trimestre em análise subiu 2,6%, em termos trimestrais, salientando-se que o dos trabalhadores da construção residentes (92,1) aumentou 1,9%.

Quanto aos materiais de construção, no segundo trimestre de 2021 o preço médio do varão de aço com estrias de secção redonda (6.088 Patacas por tonelada) e o do betão pronto (1.060 Patacas por metro cúbico) ascenderam 9,5% e 3,6%, respectivamente, em termos trimestrais. No trimestre de referência o índice de preços dos materiais de construção dos edifícios de habitação foi de 119,7, mais 3,9%, em termos trimestrais. Refira-se que o índice de preços do cabo eléctrico, o do aço e o da tubagem subiram 18,0%, 11,1% e 6,6%, respectivamente, porém, o do cimento diminuiu ligeiramente 0,2%.

(Direcção dos Serviços de Estatística e Censos)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21HB0eTrT?0