Organizado pelo Instituto Cultural, “A SOMBRA DA KATANA • ARMAS • ESPADAS — Festival das Artes Marciais, Samurai e Filme Ocidental” decorrerá nos meses de Agosto e Setembro, com foco especialmente atribuído à reunião e apresentação de vários clássicos dos estilos de artes marciais, samurai e western. Subdivido em 5 secções, nomeadamente, “A Estética da Violência”, “Sabores Literários em Filmes de Ação”, “Armas Ocidentais e Espadas Orientais”, “Heroínas” e “Projeções Especiais”, o Festival apresentará um total de 25 filmes dos estilos mencionados. A cerimónia de inauguração teve lugar no dia 31 de Julho, na sala audiovisual do Bloco R da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), onde foi exibido o clássico de artes marciais “Um Toque de Zen”, obra do realizador King Hu, além de ter havido uma actuação com música de filmes clássicos, por parte da Orquestra Juvenil Chinesa de Macau. A cerimónia contou com a presença do Sub-Director do Departamento de Propaganda e Cultura do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na Região Administrativa Especial de Macau, Yin Rutao, da Vice-Presidente do Instituto Cultural do Governo Popular Central na Região Administrativa Especial de Macau, Cheong Lai San, do Sub-Director da Direcção dos Serviços de Turismo do Governo Popular Central na Região Administrativa Especial de Macau, Hoi Io Meng, da membro do Conselho de Administração do Fundo das Indústrias Culturais do Governo Popular Central na Região Administrativa Especial de Macau, Wong Keng Chao, do Director da Faculdade de Artes e Humanidades, Zhang Zhi Qing, em representação do Reitor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, entre outros.

“A SOMBRA DA KATANA • ARMAS • ESPADAS — Festival das Artes Marciais, Samurai e Filme Ocidental”, terá lugar, entre 6 de Agosto e 18 de Setembro, na Cinemateca・Paixão, trazendo para o público filmes de grande prestígio, como “Harakiri” do director de renome do Japão, Masaki Kobayashi, vencedor do Prémio do Júri do Festival de Cannes, e “Once Upon a Time in the West”, uma obra-prima de spaghetti western. Ao organizar este evento, a intenção do Instituto Cultural incide em proporcionar aos participantes uma oportunidade de rever filmes clássicos e em promover, de uma forma inovadora e divertida, obras cinematográficas de qualidade, junto do público jovem. O Festival também inclui duas palestras de pós-exibição. A primeira, programada para o dia 28 de Agosto, será apresentada conjuntamente pelo académico de Macau, Lei Kun Teng e pelo escritor local, Tai Pi, que abordarão a relação entre a literatura e o cinema, após a exibição do filme “Warriors from the Magic Mountain”. A segunda, programada para o dia 5 de Setembro após a exibição do filme “Sukiyaki Western Django”, será apresentada pela realizadora local Emily Chan e pelos críticos de cinema de Macau, Leng Wu Chio e Lei Ka Hon, que irão levar o público para a intimidade do mundo do heroísmo, do cowboy ocidental e dos samurais. Os bilhetes para o Festival encontram-se à venda aos preços de MOP60. Será oferecido um desconto de 50% aos estudantes a tempo inteiro e aos idosos com idade superior a 65 anos, mediante a apresentação dos respectivos documentos. Será oferecido um desconto de 20% na compra de 10 ou mais bilhetes. Para mais informações sobre a aquisição de bilhetes e o Festival, é favor visitar a página oficial da Cinemateca・Paixão em cinematheque-passion.mo, ou ligar o telefone n.º 2852 2585, durante o horário de expediente.

O horário de funcionamento da Cinemateca・Paixão é de Terça-feira a Domingo (incluindo feriados públicos), encerrando à Segunda-feira. O horário da bilheteira é das 10:00 às 23:30 horas, estando a Sala de Exposição e Sala de Informação Cinematográfica abertas das 10:00 às 20:00 horas. O Instituto Cultural acompanhará atentamente o desenvolvimento da situação pandémica e seguirá restritamente as directrizes dos Serviços de Saúde para a sua prevenção, adoptando as providências necessárias para a organização desta actividade. Os participantes nas actividades deverão usar máscara, submeter-se à medição da temperatura corporal e apresentar um Código de Saúde de Macau válido.

(Instituto Cultural)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21HBw34E3?4