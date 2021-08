A fabricante chinesa Gree Electric Appliances Inc vai continuar a desenvolver produtos de ar condicionado para tornar a vida mais confortável para as famílias brasileiras.

Numa publicação nas redes sociais na quinta-feira, a Gree revelou que a sua subsidiária no Brasil organizou na semana passada um evento por videoconferência para discutir os avanços tecnológicos e de eficiência energética dos seus produtos de ar condicionado. O evento juntou peritos em tecnologia e representantes de retalhistas, para analisar as perspectivas de futuro do mercado do ar condicionado no Brasil.

A Gree organizou o evento também para assinalar o 20.º aniversário da fábrica da empresa na Zona Franca de Manaus, no norte do Brasil.

Há 15 anos consecutivos que os produtos de ar condicionado da Gree vencem um prémio brasileiro de eficiência energética, refere a publicação da empresa nas redes sociais.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/empresa-chinesa-quer-popularizar-uso-de-ar-condicionado-nos-lares-brasileiros/