Moçambique recebeu, na semana passada, 1 milhão de doses de uma vacina contra a COVID-19, avançou a Xinhua. As vacinas foram adquiridas pelo Governo moçambicano ao laboratório chinês Sinopharm Group Co. Ltd, sendo este o maior lote do género que o país recebeu até ao momento.

Esta é a primeira entrega de um total de 11 milhões de doses que Moçambique espera adquirir até ao final de Agosto, disse a Vice-Ministra moçambicana da Saúde, Lídia Cardoso.

Graças à vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinopharm Group Co. Ltd, Moçambique poderá acelerar a campanha nacional de vacinação, que pretende imunizar cerca de 17 milhões de pessoas, disse a governante.

Segundo a agência noticiosa estatal chinesa, Lídia Cardoso revelou que Moçambique já recebeu mais de 1,7 milhões de doses de vacinas. O país africano recebeu as primeiras 200 mil doses da vacina da Sinopharm em Fevereiro, anunciou na altura a Embaixada da China em Moçambique.

No início de Junho, a Xinhua avançou que Moçambique tinha recebido mais 500 mil doses da vacina da Sinopharm.

