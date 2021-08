A Editora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no estado de São Paulo, no sudeste do Brasil, lançou na quarta-feira uma edição bilingue português-chinês de uma colecção de textos em prosa de Lu Xun.

O lançamento de “Flores matinais colhidas ao entardecer” pretende facilitar o intercâmbio cultural e marcar o 140.º aniversário do nascimento do famoso autor chinês, avançou a Unicamp. A obra é considerada um clássico da prosa moderna chinesa,

Num comunicado, a universidade sublinha que o livro inaugura a série Clássicos da Literatura Chinesa, fruto de uma parceria da Editora Unicamp com o Instituto Confúcio da Unicamp.

O evento virtual de lançamento contou com a participação da tradutora da obra, Yu Pin Fang.

O livro reúne 10 textos em prosa que permitem aos leitores de língua portuguesa conhecer melhor tanto a infância e juventude de Lu Xun como a história moderna da China.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/universidade-brasileira-lanca-edicao-bilingue-de-obra-literaria-chinesa/