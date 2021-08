No segundo trimestre de 2021 constituíram-se 1.441 sociedades, ou seja, mais 49, face ao segundo trimestre de 2020. De entre as sociedades constituídas, 467 pertenciam ao ramo de actividade económica do comércio por grosso e a retalho e 388 ao ramo dos serviços prestados às empresas. O capital social das sociedades constituídas cifrou-se em 231 milhões de Patacas, mais 108,6%, em termos anuais. Durante o trimestre de referência dissolveram-se 201 sociedades e o capital social destas sociedades alcançou 75 milhões de Patacas, informam os Serviços de Estatística e Censos.

O capital social das sociedades constituídas que era oriundo do Interior da China atingiu 126 milhões de Patacas (54,4% do total), dos quais 40 milhões de Patacas eram de Xangai e 25 milhões de Patacas da província de Zhejiang. O capital social proveniente das cidades do Interior da China situadas na Região da Grande Baía totalizou 29 milhões de Patacas, dos quais 39,0% eram de Guangzhou e 33,0% de Zhuhai. O capital social proveniente de Macau foi de 84 milhões de Patacas e o de Hong Kong fixou-se em 16 milhões de Patacas. Quanto à composição de sócios das sociedades, constituíram-se 988 sociedades com sócios só de Macau e 175 sociedades com sócios de Macau e de outros países ou territórios.

Analisando por escalão de capital social, refira-se que se constituíram 1.028 sociedades com um escalão de capital social inferior a 50 mil Patacas, representando 71,3% do total. O capital social destas sociedades (27 milhões de Patacas) correspondeu a 11,6% do total. Constituíram-se 29 sociedades com um escalão de capital social igual ou superior a um milhão de Patacas e o capital social destas sociedades (144 milhões de Patacas) representou 62,4% do total.

Até ao fim do segundo trimestre deste ano, o número de sociedades registadas em Macau totalizou 78.956.

