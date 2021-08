Moçambique recebeu na segunda-feira 500 mil doses da VeroCell, uma vacina contra a COVID-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinopharm Group Co. Ltd, que serão usadas para acelerar a campanha de imunização no país africano, avançou a Lusa.

O país inicia hoje a vacinação de todos os cidadãos com mais de 49 anos, assim como dos funcionários e agentes do Estado, motoristas e cobradores dos transportes públicos e professores, disse a Vice-Ministra moçambicana da Saúde, Lídia Cardoso.

O Governo quer administrar pelo menos uma dose a 20 por cento dos cerca de 30 milhões de moçambicanos até Setembro, revelou a Ministra, ao receber as vacinas no Aeroporto Internacional de Maputo.

Moçambique quer vacinar mais de metade da população até ao final de 2021, referiu a agência noticiosa portuguesa.

O lote recebido na segunda-feira faz parte de um total de 11 milhões de doses que o país espera adquirir até ao final de Agosto, avançou a Rádio Moçambique.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/mocambique-recebe-500-mil-doses-de-vacina-chinesa-contra-covid-19/