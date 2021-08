O Governo do Estado de São Paulo, no sul do Brasil, recebeu no domingo um novo lote de ingredientes activos para a produção de doses da CoronaVac, uma vacina chinesa contra a COVID-19, avançou a Agência Brasil.

Os 2 mil litros de ingredientes activos, provenientes da China, vão permitir a produção de cerca de 4 milhões de doses da vacina, referiu a agência noticiosa estatal brasileira.

As doses serão produzidas pelo Instituto Butantan, um centro farmacêutico público do estado de São Paulo, tendo como destino o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde do Brasil.

O Instituto Butantan já disponibilizou ao Ministério da Saúde cerca de 62,8 milhões de doses desde 17 de Janeiro.

A 13 de Julho, São Paulo já tinha recebido um lote recorde com 12 mil litros de ingredientes activos, provenientes da China, wpermitindo a produção de 20 milhões de doses da CoronaVac.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/brasil-recebe-ingredientes-activos-para-produzir-4-milhoes-de-doses-de-vacina-chinesa-contra-covid-19/