O grupo chinês Trina Solar Co Ltd anunciou que será o maior fornecedor de módulos fotovoltaicos para um projecto de energia solar no Estado da Bahia, no nordeste do Brasil.

A empresa brasileira Focus Energia encomendou à Trina Solar quase 59.300 módulos de 600 watts para o Projecto Futura. A primeira fase do empreendimento terá capacidade para produzir um pico de 850 megawatts de electricidade.

Os módulos irão partir da China em 108 contentores na segunda semana de Agosto, avançou o Trina Solar num comunicado divulgado na quarta-feira.

A fase de implementação do projecto vai gerar 2 mil empregos directos e 4 mil indirectos, disse no comunicado Alan Zelazo, Director Executivo da Focus Energia.

O projecto já está a ser construído, com 550 pessoas a trabalhar no local, e as operações devem começar em Abril de 2022.

O grupo chinês Sungrow Power Supply Co Ltd anunciou em Março que iria fornecer mais de três mil inversores e 100 estações de transformação para o Projecto Futura.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/grupo-chines-fornece-equipamento-para-projecto-solar-brasileiro/