Entre Abril e Junho de 2021 o índice global de preços da habitação foi de 269,0, tendo crescido 0,5%, em comparação com o período transacto (Março a Maio de 2021). Refira-se que o índice de preços de habitações da Península de Macau (269,8) e o índice da Taipa e Coloane (266,1) aumentaram 0,6% e 0,5%, respectivamente, informam os Serviços de Estatística e Censos.

O índice de preços de habitações construídas (289,6) ascendeu 0,6%, em relação ao período anterior, destacando-se que o índice da Península de Macau (282,0) e o índice da Taipa e Coloane (320,2) subiram ambos 0,6%. Em termos do ano de construção dos edifícios, o índice de preços de habitações construídas pertencentes ao escalão dos 11 aos 20 anos de construção e o índice do escalão dos 6 aos 10 anos cresceram 2,9% e 0,4%, respectivamente. O índice de preços de habitações em construção (296,5) baixou 0,3%, face ao período transacto.

O índice de preços de habitações do escalão dos 75 aos 99,9 metros quadrados de área útil subiu 1,6%, contudo, o índice do escalão dos 50 aos 74,9 metros quadrados desceu 0,1%. Analisando por altura dos edifícios, o índice de preços de habitações dos edifícios do escalão inferior ou igual a 7 pisos diminuiu 0,2%, face ao período transacto, enquanto o índice dos edifícios com mais de 7 pisos aumentou 0,6%.

Analisando por trimestre, o índice global de preços da habitação no segundo trimestre de 2021 aumentou 3,0%, face ao registado no primeiro trimestre.

(Direcção dos Serviços de Estatística e Censos)

Gabinete de Comunicação Social:

