O Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2021 (2021MIECF), organizado pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, foi encerrado no dia 7 de Agosto. Com um total de 247 sessões de bolsas de contactos online realizadas, bem como a assinatura online de 10 protocolos de cooperação, a edição deste ano, atraiu a participação de mais de 400 empresas expositoras e mais de 750 produtos exibidos em plataformas online.

Não obstante o cancelamento de todos seus elementos offline, devido à evolução imprevista da conjuntura pandémica em Macau, o 2021MIECF ainda contribuiu, com os seus melhores esforços — traduzidos sobretudo na realização de uma série de actividades online, tais como bolsas de contactos, celebrações de acordos, salas de exposição e sessão de promoção da mobilidade verde —, para ajudar as empresas de Macau, do Interior da China, dos Países de Língua Portuguesa aos quatro cantos do mundo, a aproveitar as oportunidades de negócio.

Em termos globais, as empresas participantes expressaram a sua satisfação em relação à organização do evento online, uma vez que tiveram mais possibilidades de encontrar parcerias com uma maior precisão, bem como uma margem amplificada para interagir e comunicar, de modo a alargar a sua visão ecológica, um resultado que vem reflectir, na perfeição, o tema do evento — “Rumo a uma nova era verde e de baixo carbono”, a par de tirar pleno proveito das vantagens do MIECF enquanto uma plataforma verde de nível internacional.

Bolsas de contactos online superaram limitações espaciais e temporais, para dar o máximo apoio às empresas na sua exploração de oportunidades de negócio

Através das bolsas de contactos online, as empresas participantes tiveram a possibilidade de promover os seus produtos e serviços, além de esclarecer as possíveis dúvidas de forma imediata, o que favoreceu o estabelecimento de parcerias comerciais. Mais concretamente, na edição deste ano, os serviços de bolsas de contactos online encontraram-se disponíveis ainda antes do início do evento principal, tendo sido programados para o período compreendido entre 25 de Julho e 7 de Agosto, 14 dias durante os quais tiveram lugar, no total, 247 sessões de bolsas de contactos online, concentradas nas discussões desenvolvidas em torno de temas como veículos eléctricos e respectivos equipamentos e instalações complementares, utensílios de mesa ecológicos, tecnologias biodegradáveis, serviços de protecção ambiental, materiais de construção ecológicos, entre outros.

Além disso, o evento ainda acolheu a assinatura online de 10 protocolos de cooperação, no âmbito da organização conjunta dos fóruns internacionais de protecção ambiental, exploração conjunta do mercado de utensílios de mesa ecológicos, aquisição de produtos amigos do ambiente e intercâmbio e cooperação na indústria de protecção ambiental, entre outros.

A par do referido, foram ainda adicionadas salas de exposição online na presente edição do MIECF, em que a participação de mais de 400 empresas expositoras, provenientes do Interior da China, Bélgica, Brasil, Portugal, Hong Kong e Macau, entre demais países e regiões, ocasionou a exibição de mais de 750 produtos e projectos de diversas naturezas, nomeadamente, veículos eléctricos e respectivos equipamentos e instalações complementares, utensílios de mesa ecológicos, materiais de construção ecológicos, planos de gestão e tratamento de resíduos e projectos de centrais de incineração de resíduos, entre outros.

A sessão online de promoção da mobilidade verde reforçou a cooperação e o intercâmbio entre o Governo e a indústria em matéria de protecção ambiental

Este ano, a visita guiada à zona de exposição governamental, originalmente realizada a nível presencial, foi transformada na sessão online de promoção da mobilidade verde. Durante esta sessão, que contou com a presença e o apoio de representantes de diversas entidades públicas, 14 empresas expositoras apresentaram informações sobre veículos eléctricos e respectivos serviços acessórios. A sessão online registou a participação de um total de 86 elementos, compostos por representantes oficiais e responsáveis das empresas expositoras.

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21HGspiB3?14