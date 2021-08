A empresa dinamarquesa de energias renováveis Eurowind Energy anunciou na quarta-feira que vai montar em Portugal um projecto solar com uma capacidade de geração eléctrica de 22 megawatts, utilizando painéis fabricados na China.

Num comunicado citado pelo Jornal de Negócios, a Eurowind Energy revela que encomendou em Junho quase 119 mil módulos solares com uma capacidade total de 64 megawatts, destinados a três projectos, incluindo dois na Dinamarca.

O fabricante chinês LONGi Green Energy Technology Co Ltd deve começar a entregar em Setembro os painéis solares, parte dos quais serão utilizados no empreendimento em Portugal, avançou o diário financeiro português.

A encomenda demonstra o compromisso da Eurowind Energy “com o solar fotovoltaico”, incluindo com o mercado português, refere o Director-Executivo da empresa, Jens Rasmussen, citado no comunicado.

A LONGi quer “criar um futuro de neutralidade carbónica através do uso de energias verdes” em parceria com a Eurowind Energy, segundo o Vice-Presidente Sénior da empresa chinesa, Dennis She.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

