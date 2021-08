O porto de Rizhao, na província de Shandong, no leste da China, já começou a receber navios de grande porte da mineradora brasileira Vale SA do tipo Guaibamax. Estas embarcações possuem capacidade para transportar até 325 mil toneladas de minério de ferro.

Segundo a Xinhua, o cargueiro da Vale “Ore Fuzhou”, com 319 mil toneladas de minério de ferro a bordo, vindo da mina de Carajás, no estado do Pará, no norte do Brasil, chegou a Rizhao na segunda-feira.

A operação provou que o porto de águas profundas tem capacidade para receber cargueiros com um calado operacional de 21,4 metros, abrindo assim novas perspectivas para a cooperação futura entre o porto de Rizhao e a Vale.

O porto de Rizhao pode ajudar a responder à forte procura por parte dos fabricantes chineses de aço por minério de ferro de qualidade, como o fornecido pela Vale, avançou a agência noticiosa estatal chinesa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

