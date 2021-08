A conclusão do Plano Nacional de Geologia, que inclui o levantamento científico do potencial mineral e geológico de Angola, está prevista para Dezembro deste ano, avançou na sexta-feira a agência noticiosa estatal angolana Angop.

Os resultados do plano referentes à província de Cuanza Norte, no noroeste de Angola, foram apresentados durante o 6.º Conselho Consultivo do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás, na cidade de Ndalatando.

Segundo a Angop, José Manuel, Administrador do Instituto Geológico de Angola (IGEO), revelou que o plano identificou 33 pontos com potencial de prospecção mineira na província de Cuanza Norte.

A província tem potencial sobretudo para a exploração de ferro, ouro, diamante, cobre, cobalto, manganês, laterites enriquecidos com ferro e manganês, disse o responsável.

O Presidente angolano, João Lourenço, disse em Julho de 2020 que pretendia retomar o Plano Nacional de Geologia, que foi entregue à CITIC Construction Co Ltd. A empresa estatal chinesa construiu as novas instalações do IGEO.

