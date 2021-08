Uma equipa médica chinesa completou um estudo sobre a prevalência de cáries dentárias em adolescentes são-tomenses, avançou a Embaixada da China em São Tomé e Príncipe.

O estudo reuniu informação essencial para ajudar São Tomé e Príncipe a melhor prevenir e tratar problemas dentários nos jovens, disse a Embaixadora da China no país africano, Xu Yingzhen.

Segundo um comunicado da Embaixada, o líder da missão médica chinesa, You Zhen, entregou as conclusões do estudo ao Ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe, Edgar Neves, na sexta-feira.

O governante elogiou a dedicação e profissionalismo dos especialistas chineses e sublinhou que o grupo médico ajudou a promover os cuidados de saúde oral entre os jovens são-tomenses durante o estudo.

Entre Abril e Junho, a equipa chinesa fez exames e inquéritos de saúde oral a 1.855 estudantes a frequentar o sexto ano de escolaridade em 10 escolas na ilha de São Tomé.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/missao-medica-chinesa-estuda-caries-em-adolescentes-sao-tomenses/