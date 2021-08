O Embaixador chinês em Moçambique, Wang Hejun, entregou no dia 3 de Agosto o certificado ao primeiro moçambicano a obter o grau de doutoramento no Instituto de Cooperação e Desenvolvimento Sul-Sul, de acordo com um comunicado da Embaixada da China em Maputo.

De acordo com o comunicado, Wang Hejun disse esperar que os graduados do Instituto contribuam para aprofundar o intercâmbio entre a China e Moçambique no que diz respeito a experiência de governação.

O comunicado cita também o estudante moçambicano a afirmar que os países em vias de desenvolvimento como Moçambique podem olhar para a China como referência.

O Instituto de Cooperação e Desenvolvimento Sul-Sul foi criado em Pequim em 2015, tendo já atribuído diferentes certificados a 50 especialistas de alto nível de países em vias de desenvolvimento, incluindo três estudantes moçambicanos.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/embaixador-chines-entrega-certificado-de-doutoramento-a-estudante-mocambicano/