A confiança no ritmo de crescimento económico em Cabo Verde continuou a acelerar no segundo trimestre de 2021, nomeadamente em relação ao trimestre homólogo, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados na terça-feira.

Os dados dos “Inquéritos de Conjuntura aos Agentes Económicos”, realizado no segundo trimestre deste ano, mostra que o clima de negócios no país é favorável.

De acordo com os resultados, o indicador de confiança manteve a tendência ascendente do último trimestre, situando-se acima da média da série, e a conjuntura no sector permanece favorável.

No turismo, o indicador de confiança no segundo trimestre manteve a tendência ascendente dos três meses anteriores, registando o valor mais alto dos últimos quatro trimestres consecutivos. O valor evoluiu positivamente face ao trimestre homólogo, indicando que a conjuntura no sector é favorável.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/economia-cabo-verdiana-cresce-no-segundo-trimestre-de-2021/