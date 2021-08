O Porto de Luanda lançou esta semana um concurso internacional para a concessão da exploração dos terminais marítimos de passageiros do Kapossoca, Mussulo, Museu da Escravatura e Macôco, na capital angolana.

De acordo com um comunicado do Porto de Luanda, o concurso prevê a operação dos respectivos terminais por um período de 10 anos. As propostas têm que ser submetidas até 22 de Setembro.

A mesma nota salienta que a estratégia de concessão destas infra-estruturas está alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, adoptados pelo Governo angolano.

O concurso está dividido em dois pacotes, o primeiro para a exploração da rota e das infra-estruturas do Kapossoca e do Mussulo, que necessitam de obras de conservação.

O segundo pacote abrange o terminal do Museu da Escravatura e do Macôco, igualmente a necessitarem de alguma intervenção.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/angola-lanca-concurso-para-exploracao-de-terminais-maritimos-de-passageiros/