As “Actividades Promocionais alusivas aos Produtos Característicos dos Países de Língua Portuguesa e de Macau”, que tiveram lugar às sextas, sábados e domingos durante 12 semanas consecutivas, terminaram com sucesso no dia 25 de Julho. Durante esse período, foram organizadas e realizadas actividades de promoção e venda de produtos para 24 empresas, entre as quais se destacam os agentes em Macau de produtos dos países de língua portuguesa e as empresas de produtos característicos de Macau e contaram com a participação de mais de 3.100 pessoas. Houve empresas expositoras que afirmaram que este evento lhes permitiu estabelecer contactos com empresas do Interior da China, acreditando que o evento poderá contribuir para a expansão dos seus negócios. Por outro lado, houve residentes que referiram que, através desse evento, conheceram mais os países de língua portuguesa e as marcas de Macau.

Actividades promocionais permitiram aos compradores atingir intenções de cooperação

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (doravante designado por “IPIM”) realizou, no período entre Maio e Julho, as “Actividades Promocionais alusivas aos Produtos Característicos dos Países de Língua Portuguesa e de Macau” no Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa. As 24 empresas participantes, todas provenientes do Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa e de Macao Ideas, manifestaram o desejo de, através deste evento, poder promover os produtos dos países de língua portuguesa e os produtos com características próprias de Macau, ajudando-as tanto na procura de parcerias como na exploração de mercados.

Segundo as empresas participantes, durante essas actividades promocionais, foram realizadas negociações comerciais com umas empresas do Interior da China que têm interesse em adquirir produtos de café para os seus restaurantes e, neste momento, as negociações estão em curso. Consideraram ainda que essas actividades permitiram promover marcas e negócios, bem como expandir os negócios e, em geral, os resultados atingidos foram bastante satisfatórios. Houve empresas participantes que indicaram que este evento lhes permitiu estabelecer contactos com diferentes tipos de clientes e promover, junto do público, os produtos fabricados em Macau, as marcas de Macau e os produtos característicos de Macau. Além disso, os residentes de Macau que estiveram presentes no evento afirmaram que essas actividades reuniram elementos dos países de língua portuguesa e de Macau, incluindo produtos alimentares tradicionais dos países de língua portuguesa, lembranças, bolos artesanais e artesanato de Macau, demonstrando uma grande variedade de produtos que nunca tinha sido expostos, isso irá contribuir para aprofundar o conhecimento sobre a cultura dos países de língua portuguesa.

No futuro, o IPIM dará continuidade à organização de diferentes tipos de eventos, convidando agentes em Macau de produtos alimentares dos países de língua portuguesa e empresas de Macau para continuarem a promover produtos desses países e produtos característicos de Macau, criando, assim, mais oportunidades de negociação comercial através desses eventos.

