Um grupo de cientistas brasileiros e chineses identificou duas novas espécies de dinossauros saurópodes a partir de fósseis encontrados na região autónoma de Xinjiang, de acordo com um estudo publicado na revista Scientific Reports.

É a primeira vez que uma espécie de grandes saurópodes – mais comuns na América do Sul – é identificada no noroeste da China, sublinhou o Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia (IVPP) da Academia Chinesa de Ciências, num comunicado divulgado na sexta-feira.

O IVPP e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) têm uma parceria que já levou à publicação de mais de 20 trabalhos conjuntos desde 2004, sublinhou o paleontólogo Alexander Kellner, Director do Museu Nacional, sob a tutela da UFRJ.

Este estudo contou ainda com a participação de peritos do Museu de História Natural de Pequim, na capital chinesa, e do Museu Hami, na cidade de Hami, no leste de Xinjiang, acrescentou o jornal brasileiro Estadão.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/cientistas-brasileiros-e-chineses-descobrem-novos-dinossauros/