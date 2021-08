O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) anunciou que mais de três mil visitantes participaram numa série de actividades promocionais de produtos característicos de Macau e dos Países de Língua Portuguesa.

O Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa, situado em Macau, recebeu, desde o início de Maio e até 25 de Julho, sessões promocionais todas as semanas, de sexta a domingo.

As 12 sessões contaram com a presença de 24 agentes em Macau de fornecedores de produtos alimentares tradicionais dos países lusófonos, incluindo café, referiu o IPIM num comunicado divulgado na segunda-feira.

Uma representante de uma das entidades expositoras revelou que as actividades permitiram iniciar negociações com empresas do Interior da China interessadas em adquirir café para os seus restaurantes.

