No segundo trimestre de 2021 a despesa total dos visitantes (excluindo a despesa no jogo) foi de 7,16 mil milhões de Patacas, aumentando 15,9%, face ao primeiro trimestre deste ano, devido ao número de visitantes entrados em Macau ter crescido 25,9%, em termos trimestrais. Salienta-se que a despesa total dos turistas (6,38 mil milhões de Patacas) e a dos excursionistas (777 milhões de Patacas) aumentaram 14,1% e 32,0%, respectivamente. No primeiro semestre de 2021 a despesa total dos visitantes totalizou 13,34 mil milhões de Patacas, informam os Serviços de Estatística e Censos.

A despesa per capita dos visitantes no trimestre em análise cifrou-se em 3.271 Patacas, descendo 8,0%, face ao primeiro trimestre de 2021. A despesa per capita dos visitantes do Interior da China correspondeu a 3.427 Patacas, menos 6,0%, em termos trimestrais. Destaca-se que a despesa per capita dos visitantes do Interior da China com visto individual (6.673 Patacas) diminuiu 6,4%. Além disso, a despesa per capita dos turistas foi de 5.603 Patacas, menos 7,9%, em termos trimestrais, contudo, a dos excursionistas aumentou 3,0% para 740 Patacas.

Relativamente ao tipo de despesas, os visitantes despenderam essencialmente em compras (65,0% da despesa per capita), alimentação (15,9%) e alojamento (15,4%) no segundo trimestre do corrente ano. A despesa per capita dos visitantes em compras foi de 2.127 Patacas, menos 6,7%, em termos trimestrais, nomeadamente, as despesas efectuadas em vestuário (281 Patacas) e em alimentos/doces (242 Patacas) baixaram 29,9% e 22,6%, respectivamente. Analisando por principal motivo da visita a Macau, a despesa per capita dos visitantes que vieram passar férias (6.376 Patacas) e fazer compras (3.347 Patacas) diminuíram 6,1% e 20,4%, respectivamente, em termos trimestrais, porém, a despesa per capita dos que vieram tratar de negócios e assuntos profissionais (4.146 Patacas) aumentou 23,3%.

De acordo com os resultados dos comentários dos visitantes relativos ao segundo trimestre de 2021, as proporções dos visitantes satisfeitos com a higiene ambiental (96,8%) e os equipamentos/instalações públicos (95,4%) foram semelhantes às do trimestre anterior e a proporção dos visitantes satisfeitos com os serviços dos hotéis e similares (94,5%) aumentou 0,3 pontos percentuais. Realça-se que 74,0% dos visitantes consideraram suficientes os pontos turísticos de Macau, mais 4,2 pontos percentuais. Por seu turno, as proporções dos visitantes satisfeitos com: os serviços das lojas (93,0%); os serviços dos restaurantes e similares (91,2%) e os serviços dos transportes públicos (88,9%) diminuíram todas 0,3 pontos percentuais, face às do trimestre precedente.

