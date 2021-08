Para evitar a concentração de pessoas e articular-se, assim, com o trabalho de prevenção epidémica, a Secretaria para a Segurança não realizará a conferência de imprensa sobre a “Estatística da criminalidade e dos trabalhos de execução da lei do primeiro semestre de 2021 em Macau”, mas a respectiva Estatística será divulgada via internet.

De acordo com os dados disponíveis, no primeiro semestre de 2021, foram instaurados, no total, 5.915 casos de inquérito criminal pela Polícia, representando uma subida de 1.224 casos em comparação com o período homólogo de 2020, equivalente a um aumento de 26,1%.

Além disso, em consequência da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, o número de entrada de turistas diminuiu significativamente, o que provocou um enorme impacto no sector do jogo. Embora tenha registado um aumento no primeiro semestre de 2021, os dados estatísticos relacionados com o sector do jogo não são ainda relevantes, não se procede, por isso, no presente resumo, à avaliação do impacto que o desenvolvimento da indústria do jogo tem relativamente à segurança pública de Macau.

As informações relativas aos dados estatísticos e o texto completo do resumo do Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, seguem em anexo e estão igualmente disponíveis na página electrónica https://www.gss.gov.mo/por/statistic.aspx do Gabinete do Secretário para a Segurança. Todos são bem-vindos à página electrónica, onde pode ser feito o download dos documentos.

(Gabinete do Secretário para a Segurança)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21HSATXMd?5