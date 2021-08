Conforme a análise dos dados estatísticos da criminalidade e os trabalhos de execução da lei, em Macau, no primeiro semestre do ano de 2021, a Polícia de Macau instaurou um total de 5.915 inquéritos criminais, o que traduz um aumento de 1.224 casos, relativamente ao período homólogo de 2020, representando uma subida de 26,1 por cento, contudo esse número foi relativamente mais baixo do que o do mesmo período de 2019 (6.920 casos) antes do surto da pandemia. Além disso, não houve aumento de casos de crimes violentos e manteve-se uma taxa zero ou de casuística muito baixa dos crimes violentos graves, com a segurança de Macau a manter-se estável e favorável.

De acordo com as informações das autoridades de segurança houve um aumento dos números da criminalidade em geral no primeiro semestre de 2021, o qual acredita-se que se deveu, por um lado, ao aumento de turistas e das actividades dos residentes, à mudança da forma de vida dos cidadãos, passando muitos a utilizar a internet para conhecer novos amigos e fazer compras online e, por outro, o reforço das patrulhas regulares e das acções de combate da Polícia a respeito dessa situação.

No primeiro semestre de 2021, foi registado um total de 1.199 casos de “crimes contra as pessoas”, uma subida de 238 casos e de 24,8 por cento, em comparação com o mesmo período de 2020. De entre estes, registaram-se dois crimes de “homicídio”, igual ao mesmo período de 2020; quanto ao crime de “ofensa simples à integridade física”, registaram-se 632 casos, representando uma subida de 31 casos e de 5,2 por cento. Registaram-se 16 casos do crime de “violação”, significando um aumento de três casos e de 23,1 por cento comparativamente com o período homólogo de 2020. Foram registados 17 casos do crime de “sequestro”, representando uma descida de 12 casos comparativamente com o ano 2020, uma redução de 41,4 por cento. Verificou-se um total de 129 casos de “criminalidade violenta”, um decréscimo de um caso comparando com o período homólogo do ano passado. No âmbito dos crimes de violência grave, tais como de “rapto”, de “homicídio” e de “ofensas corporais graves”, Macau continua a manter uma boa situação de taxa zero ou de casuística muito baixa.

Foram registados 2.901 casos de “crime contra o património”, representando um aumento de 293 casos relativamente ao período homólogo de 2020, o que significa um aumento de 11,2 por cento, de entre os quais, 37 crimes de “usura”, vulgarmente conhecidos por “agiotagem”, representando uma descida de 13 casos relativamente ao período homólogo de 2020, o que significa uma diminuição de 26 por cento, registaram-se 617 crimes de “furto”, representando uma descida de 42 casos e de 6,4 por cento comparando com o período homólogo de 2020. Quanto ao crime de “burla” e ao crime de “extorsão”, foram registados 667 e 48, respectivamente, significando um aumento de 222 e de 15 relativamente ao período homólogo de 2020, correspondendo a uma subida de 49,9 por cento e 45,5 por cento.

Para assegurar a ordem da sociedade de Macau, na primeira metade deste ano, a Polícia reforçou a inspecção e combate à criminalidade. A título de exemplo, no âmbito das operações “Preventiva do Inverno 2021” e “Trovoada 2021” realizadas pelos Serviços de Alfândega, Corpo de Polícia de Segurança Pública e Polícia Judiciária sob a coordenação dos Serviços de Polícia Unitários, até ao termo da 1.ª fase da operação “Trovoada 2021”, mais precisamente no início de Julho, a Polícia realizou 1.254 acções de inspecção, correspondendo a um aumento de 34,7 por cento em relação ao período homólogo do ano passado. Foram mobilizadas 14.198 forças policiais, os quais efectuaram 45.650 investigações a indivíduos, entre as quais 657 pessoas foram entregues aos órgãos judiciais para o devido procedimento por estarem envolvidos em 534 casos de crime.

Além disso, o “Sistema de Videovigilância da Cidade de Macau”, vulgarmente conhecido por “Olhos no céu” continua a desempenhar um papel importante em auxiliar a Polícia na resolução rápida e volumosa de casos. No primeiro semestre deste ano, este sistema apoiou na investigação de 1.761 casos, os quais incluíram a criminalidade violenta como os crimes de “ofensas graves à integridade física”, “violação” e “fogo posto”, para além dos dois crimes de “homicídio” acima referidos.

Recentemente a situação epidémica local e regional sofreu mudanças por causa da variante Delta do coronavírus, as autoridades de segurança consideram que é necessário estar alerta quanto aos trabalhos de prevenção e controlo epidémicos, e continuarão a colaborar com os serviços competentes do Governo da RAEM, no sentido de se executar com determinação as medidas de prevenção epidémica, consolidando o resultado da sua prevenção. Em simultâneo, as autoridades manterão um alto nível de alerta e vão avaliar os vários factores de instabilidade social que possam ter impacto à segurança, impulsionando o desenvolvimento do policiamento inteligente, reforçando a cooperação com os organismos policiais das regiões vizinhas em matéria de permuta de informações e elevando a capacidade de previsão e de resposta a incidentes súbitos, com vista a salvaguardar a estabilidade e a harmonia de Macau, bem como a segurança da vida e dos bens da população.

