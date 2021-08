O estado de Paraíba, no nordeste do Brasil, e a província de Liaoning, no nordeste da China, assinaram na terça-feira um acordo de cooperação e intercâmbio, revelou o Consulado-Geral da China na cidade brasileira de Recife.

Durante o evento, o Vice-Director do Gabinete das Relações Exteriores de Liaoning, Gao Aihua, disse que a província quer partilhar oportunidades de desenvolvimento e reforçar os laços culturais com Paraíba.

O Secretário do Turismo e Desenvolvimento Económico de Paraíba, Gustavo Feliciano, afirmou que o estado quer trabalhar com Liaoning em áreas como a construção de infra-estruturas, energia solar e eólica, pesquisa científica e educação.

Segundo um comunicado, o acordo foi assinado durante um fórum focado na promoção do intercâmbio entre autoridades locais da China e do nordeste do Brasil, realizado através de videoconferência.

Durante o evento, o Departamento de Agricultura de Sichuan, província do sudoeste da China, assinou um acordo para renovar os laços de cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado de Pernambuco.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/regioes-chinesa-e-brasileira-assinam-acordo-de-cooperacao/