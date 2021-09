A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) organiza hoje um seminário online gratuito para dar a conhecer a empresas exportadoras o comércio electrónico chinês.

O evento conta com a participação de Laura Velasco, líder de projecto para a China do Centro Europeu para as Pequenas e Médias Empresas, e de Robbert Gorris, consultor sénior de desenvolvimento empresarial da Sovereign China para o Norte da Europa.

Matias Zubimendi, consultor do Gabinete de Apoio à Propriedade Intelectual das Pequenas e Médias Empresas da União Europeia na China, vai também participar no seminário, moderado por Mário Quina, Delegado da AICEP em Xangai.

A China é responsável por mais de metade do comércio electrónico retalhista em todo o mundo e as vendas no mercado chinês devem atingir os US$2,1 biliões este ano, mais 21 por cento do que em 2020, refere a AICPEP.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/aicep-organiza-webinar-sobre-comercio-electronico-chines/