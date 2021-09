Estão abertas até 30 de Setembro as inscrições para um curso de tradução jurídica em português, avançou o Centro de Ensino e Formação Bilingue Chinês-Português do Departamento de Português da Universidade de Macau.

Num comunicado, a universidade diz que o curso irá aceitar um máximo de 20 estudantes, com prioridade para tradutores e intérpretes de português no domínio jurídico ou pessoas com interesse nesta área.

O curso de 20 horas, realizado em conjunto com o Instituto Português do Oriente (IPOR), vai decorrer entre 11 de Outubro e 8 de Novembro nas instalações do IPOR em Macau.

O Director do IPOR, Joaquim Coelho Ramos, vai orientar o curso, que exige um depósito de 500 patacas (US$62,5), reembolsáveis caso o estudante participe em pelo menos 80 por cento das aulas.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/universidade-de-macau-e-ipor-lancam-curso-de-traducao-juridica-em-portugues/