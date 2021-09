O Directório Académico de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília, no Brasil, está a organizar pela primeira vez uma Semana da China, que começou a 12 de Setembro e termina no domingo.

O evento, em parceira com a Embaixada da China no Brasil, inclui palestras e filmes chineses transmitidos de forma gratuita através da Internet.

Hoje haverá uma palestra sobre o sistema político da China, com intervenções de Wang Jie, Adido Civil para Assuntos Políticos da Embaixada chinesa, e de Paulo Menechelli, Director de Pesquisa da Academia Observa China.

Amanhã, uma palestra irá discutir as oportunidades para estudar na China, um tema abordado por Shu Jianping, Ministro Conselheiro de Cultura e Turismo da Embaixada chinesa, e por Wagner Lacerda Dantas, aluno da Universidade de Hubei.

No sábado, Liao Si e Lucas Brandt, co-fundadores da start-up brasileira Pula Muralha, dedicada a cursos online de ensino de mandarim, vão falar sobre os jovens na China.

